خطوات حجز تذاكر القطارات أونلاين.. احصل على تذكرتك من بيتك

يوفر موقع سكك حديد مصر، والتطبيق الذي توفره هيئة السكك الحديدية، إمكانية حجز تذاكر القطارات أونلاين دون الحاجة إلى الذهاب إلى شباك التذاكر في محطات القطارات، ونوضح لكم خطوات الحجز عبر السطور التالية بالتفصيل.

خطوات حجز تذاكر القطارات أونلاين

يبدأ الأمر بالدخول إلى موقع سكك حديد مصر الإلكتروني من خلال الرابط من هنـــــــــا، ومن الضروري أن تتأكد أنك تستخدم متصفح ويب حديث، وإليك الخطوات:

- إنشاء حساب، إذا كان لديك حساب بالفعل، فسجل الدخول مباشرة باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، وإذا لم يكن لديك حساب فسجل بالخطوات التالية:

اضغط على «تسجيل جديد» في أعلى يمين الصفحة.

أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم اضغط على إنشاء حساب جديد بعد قراءة شروط التسجيل جيدا.

- بعد تسجيل الدخول في الموقع قم بتحديد نوع الرحلة التي تريد حجزها، ذهابًا فقط أو ذهابًا وإيابًا، وذلك بالخطوات التالية:

اختيار محطات المغادرة والوصول.

اكتب اسم محطة المغادرة في حقل «من».

اكتب اسم محطة الوصول في حقل «إلى».

تأكد من اختيار المحطة الصحيحة من القائمة المنسدلة.

حدد تاريخ الرحلة التي تريد السفر فيها.

- ثم اختر نوع القطار الذي تريد السفر فيه، مثل قطار سريع أو قطار مكيف أو قطار عادي.

- اختر وقت الرحلة التي تريد السفر فيها من قائمة الأوقات المتاحة.

- بعد ذلك يتوجب عليك اختيار فئة العربة التي تريد السفر فيها، مثل الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة.

- حدد عدد المسافرين الذين تريد حجز التذاكر لهم.

- ستظهر لك صفحة مراجعة تحتوي على تفاصيل الحجز، بما في ذلك محطات المغادرة والوصول، تاريخ الرحلة، وقت الرحلة، نوع القطار، فئة العربة، عدد المسافرين، إجمالي سعر التذاكر.

- تأكد من مراجعة جميع التفاصيل بدقة قبل المتابعة.

- اضغط على زر «الدفع» لمتابعة عملية الدفع.

- يمكنك الدفع باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الدفع المباشر أو المحفظة الإلكترونية.

- اتبع التعليمات على الشاشة لإكمال عملية الدفع.

- بعد إتمام عملية الدفع، ستتمكن من طباعة التذكرة الخاصة بك.

- تأكد من طباعة التذكرة وحفظها معك عند السفر.

- يمكنك أيضًا حفظ التذكرة على هاتفك المحمول.

الحجز عبر تطبيق الهاتف المحمول

ويمكنك بالإضافة إلى ذلك، حجز تذاكر القطارات أونلاين من خلال تطبيق سكك حديد مصر، المتوفر على Google Play أو متجر App Store، باتباع خطوات مشابهة للخطوات سالفة الذكر.