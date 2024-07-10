مصادر بـ«الأعلى للجامعات» تحذر طلاب الشهادات الفنية من الكيانات الوهمية

حذرت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الطلاب الناجحين في دبلوم الشهادات الفنية 2024 من الكيانات الوهمية والمؤسسات التعليمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي، وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني أو الحصول على التراخيص اللازمة.

جميع الجامعات والمعاهد متاحة عبر الموقع الرسمي

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن بيانات كل الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية المعتمدة متاحة عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أن الوزراة تؤكد ضرورة توخي الحذر من الإعلانات الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.َ

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات الوهمية

وأكدت المصادر، أن لجان الضبطية القضائية بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل عملها لملاحقة كل الكيانات التعليمية الوهمية وضبطها، بالتنسبق مع الجهات الحكومية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.