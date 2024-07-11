فعاليات مهرجان العلمين على قناة «u live».. اعرف التردد

أكدت الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «مساء دي إم سي»، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منحت ميزة كبيرة لمحبي الفن والرياضة والثقافة، وذلك بإطلاقها لقناة مخصصة لعرض فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

إطلاق قناة «u live»

وأوضحت «عفت»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الشركة المتحدة أعلنت مساء أمس الأربعاء إطلاق قناة «u live»، بالتزامن مع بدء عدد من فعاليات المهرجان، منوهة بأن القناة الجديدة انطلقت على تردد «11785 رأسي» وتستمر القناة في العمل حتى نهاية المهرجان بنهاية شهر أغسطس المقبل، مشددة على أن القناة تقدم تغطية حية على مدار الساعة للفعاليات الفنية لمهرجان العلمين بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين لتسليط الضوء على المواقع السياحية.

وأشارت إلى أنه بعد النجاحات الكبيرة الذي حققه مهرجان العلمين في دروته الأولى، تنطلق غدًا فعاليات النسخة الثانية وتستمر حتى 30 أغسطس، مشددة على أن المهرجان يشهد عددًا متنوعًا من الفعاليات، ويراعي كافة الأذواق من خلال حفلات غنائية ومسرحيات مميزة.