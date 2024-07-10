مصطفى عمار ضيف محمد شردي في تغطية خاصة لانطلاق مهرجان العلمين غدا

يعود الإعلامي محمد شردي غدا، لتقديم برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، بعد تغيبه أمس، نظرًا لوفاة والدته الاثنين الماضي.

ويقدم برنامج «كل يوم» في حلقة الغد، تغطية خاصة لانطلاق مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية؛ إذ يستعرض الأنشطة والفعاليات التي يتضمنها المهرجان، كما يناقش دور المهرجان في تنشيط حركة السياحة.

ويستضيف «شردي» الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وتشهد الحلقة متابعة ميدانية من داخل المهرجان من خلال مجموعة من المراسلين والضيوف أبرزهم الإعلامية منى عبد الوهاب المتحدث باسم المهرجان.

جدير بالذكر أن برنامج «كل يوم» مع محمد شردي يذاع أيام الأربعاء والخميس والجمعة في التاسعة مساء على قناة «ON».