وظائف شاغرة بشركة اتصالات في 7 مناطق بالقاهرة والجيزة.. براتب 6 آلاف جنيه

تتوفر أكثر من 100 وظيفة شاغرة في مجال المبيعات بشركة اتصالات مصرية لحديثي التخرج وذوي الخبرة، وتشمل المهام الرئيسية تحقيق أهداف المبيعات، وتقديم خدمة متميزة للعملاء، وبيع خدمات ومنتجات الشركة المتنوعة، ومقابل ذلك تقدم الشركة راتب أساسي مع حوافز إضافية، بالإضافة إلى تأمينات صحية واجتماعية وفرص للنمو الوظيفي.

وظائف بشركة اتصالات في 7 مناطق

تتوفر فرص العمل في مختلف المناطق في القاهرة الكبرى، بما في ذلك مدينة نصر، التجمع الخامس، الرحاب، القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، والجيزة، هذه الوظائف تمثل فرصة مثالية للباحثين عن فرصة عمل في بيئة ديناميكية ومتطورة، حيث يقدم البنك مزايا متعددة وتطوير مهني سريع.

مسئول مبيعات داخلية بالقاهرة

تبحث شركة اتصالات مصر عن 50 مسؤولا للمبيعات الداخلية للعمل في مناطق «مدينة نصر، التجمع الخامس، التجمع الأول، العاصمة الإدارية»، إذ ستكون المهام الأساسية هي تحقيق أهداف المبيعات الشهرية، وتقديم خدمة ما بعد البيع الممتازة للعملاء، والتفاعل معهم لحل استفساراتهم ومشاكلهم، بالإضافة إلى بيع منتجات وخدمات اتصالات مصر، بما في ذلك الأجهزة المحمولة والإكسسوارات، وضمان التزام العملاء بسياسات وإجراءات الشركة.

المهام الرئيسية:

تحقيق أهداف المبيعات الشهرية والتفاعل الإيجابي مع العملاء.

تقديم حلول للعملاء وتحقيق أقصى درجات رضاهم.

التعامل مع المستندات والمخزون لضمان دقة البيانات.

متابعة التقارير اليومية والأسبوعية المتعلقة بالأنشطة.

المتطلبات:

شهادة بكالوريوس من الجامعات أو المعاهد العليا.

إتمام الخدمة العسكرية.

مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

العمر المطلوب: 21-32 سنة.

مهارات أساسية في الحاسب الآلي وبرامج Microsoft Office.

نوع الوظيفة: دوام كامل

المزايا:

الراتب الأساسي: 2750 جنيها بالإضافة إلى حوافز 2750 جنيها.

تأمينات صحية واجتماعية.

خط VPN من اتصالات.

فرص للتطوير المهني ومسار وظيفي واضح.

راتب أساسي مع حوافز إضافية.

موظف مبيعات داخلية بالجيزة

تعلن شركة اتصالات مصر عن حاجتها إلى 57 موظف مبيعات داخلية في مناطق الجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد، سيقوم الموظفون بتطبيق استراتيجيات البيع المعتمدة، وتحقيق أهداف المبيعات، والاهتمام بتوفير تجربة إيجابية للعملاء في جميع مراحل البيع، يتضمن العمل بيع منتجات اتصالات مصر، بما في ذلك خدمات الهاتف المحمول، والعروض المميزة، بالإضافة إلى تقديم حلول لمشاكل العملاء.

المهام الرئيسية:

تحقيق أهداف المبيعات الشهرية بنجاح.

التعامل مع استفسارات العملاء وتقديم حلول فورية لمشاكلهم.

بيع خدمات ومنتجات اتصالات مصر وترويجها.

تقديم تقارير عن النشاط اليومي ومعالجة المعاملات المتعلقة بالمال والمخزون.

التأكد من التزام جميع العمليات بسياسات الشركة.

المتطلبات:

شهادة بكاليريوس من الجامعات أو المعاهد العليا.

إتمام الخدمة العسكرية.

مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

العمر المطلوب: 21-32 سنة.

مهارات أساسية في الحاسب الآلي وبرامج Microsoft Office.

المزايا:

الراتب الأساسي: 3 آلاف - 6 آلاف جنيه.

تأمينات صحية واجتماعية.

خط VPN من اتصالات.

فرصة للتطور المهني في بيئة عمل مبتكرة.

راتب أساسي مع حوافز إضافية.

كيفية التقديم:

تتميز هذه الوظائف بالفرص المتميزة في مجال المبيعات ضمن بيئة عمل حيوية، مع توفير تدريب مستمر وأدوات لدعم الموظفين في تحقيق النجاح المهني، ولمن يرغب في التقديم على هذه الوظائف، يمكنه إرسال سيرته الذاتية عبر الموقع الإلكتروني لشركة اتصالات، أو الضغط على رابط التقديم، والتقدم على الوظيفة.