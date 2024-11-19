«الأرصاد الجوية» تكشف طقس الأيام القادمة.. 3 ظواهر تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية طقس الأيام القادمة، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد تقلبات في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية مختلفة، في حين يكون الطقس مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، ومعتدل نهارا على الأنحاء كافة.

الأرصاد الجوية تكشف طقس الأيام القادمة

ومن المتوقع وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الأيام القادمة بعض الظواهر الجوية المؤثرة، أبرزها سقوط الأمطار التي تكون رعدية أحيانا على عدد من المناطق، بالإضافة إلى الشبورة المائية التي تستمر فرص تكونها على الطرق الزراعية السريعة خلال فترات الصباح الباكر، كما تنشط حركة الرياح في بعض الأحيان خلال فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 20 نوفمبر

ويشهد طقس غدا الأربعاء 20 نوفمبر، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة، فيما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة خلال بعض الأوقات، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

طقس الخميس 21 نوفمبر

يشهد طقس الخميس 21 نوفمبر، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في حالة الطقس، في حين توجد فرص لنشاط رياح على على مناطق من أقصى غرب البلاد خلال فترات متقطعة، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

طقس الجمعة 22 نوفمبر

يستمر الاستقرار في حالة الطقس يوم الجمعة 22 نوفمبر، ولكن تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.