وظائف خالية في السعودية بدون خبرة.. سكن ومواصلات مجانا

أعلن موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، توافر وظائف في المملكة العربية السعودية، بدون خبرة مع توفر السكن والمواصلات، وكشف الموقع الرسمي الإلكتروني لفرصنا، توافر وظيفة مُعلم قرآن وتأسيس لغة عربية، ورياضيات في القصيم بالمملكة العربية السعودية.

وظائف في السعودية

نعرض فيما يلي شروط التقديم على الوظائف وتأتي كما يلي:

مٌستوى الخبرة: لا يشترط

الحاسب الآلي: جيد

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

اللغة الإنجليزية: جيد

السن المطلوب: 25 - 35 سنة

الراتب الأساسي: 1200 - 2000 ريال سعودي

الحوافز الإضافية: 100 - 500 ريال سعودي

مميزات الوظيفة

ومن مميزات وظائف المملكة العربية السعودية ما يلي:

توفير سكن (سكن تابع للشركة)

توفير مواصلات (نوفر وسيلة مواصلات على حساب الشركة)

تأمينات صحية، واجتماعية

تخصص الوظيفة: تحفيظ قرآن

معلم أطفال قرآن ولغة عربية ومبادئ الرياضيات

تفاصيل الوظيفة

‏مُعلم ‏قران ولغة عربية، ومبادئ الرياضيات والعلوم، ومُتابعة تعليم الطلاب مرحلة ابتدائية ومتوسطة والثانوية وعمل خطط علاجية تناسب كل طالب.

المهام والمسؤوليات

1. التخطيط والتنظيم: عمل اختبار مُستوى لكل طالب ومن خلاله وضع خطة علاجية تناسبه

2- مُتابعة الطلاب دراسيا.

3. توصيل الطلاب في إلى المدرسة ذهابا وإياباً.

4. وضع خطة ترفيهية زيارات مدينة ألعاب أسبوعيا.

5. ⁠إعداد تقارير تفصيلية عن حالة الطالب والتحديات التي قد تواجهه، مع توصيات لحلول ممكنة.

6- مسؤول عن أي شي آخر ممكن ينصب في مصلحته.

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لفرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.