أستاذ «زراعة» بجامعة القاهرة: الدولة تعمل على زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان

قال الدكتور وليد ضياء، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن هناك جهود متواصلة من الدولة المصرية لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، وهناك مشروعات كبيرة دشنتها الدولة لزيادة الانتاج، ومحطات كثيرة أنشأت في هذا الشأن، إلى جانب مسألة توفير التمويل من خلال البنك الزراعي، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة حدثت طفرة في تصنيع منتجات الألبان.

توفير الأعلاف أمر أساسي

وأضاف «ضياء» خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة عملت على دعم المربين من خلال توفير الأعلاف، التي تعد أمرا أساسيا، خاصة مع ارتفاع أسعار، وأن هناك عدة مكونات مهمة في الأعلاف يجري استيرادها من الخارج، موضحا أنه لا بد من الاهتمام أكثر في إنتاج هذه المكونات محليا، مع عملية ضغط الأسواق، لا سيما أن السوق التجاري غير منضبط بالشكل المطلوب، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك فإن هناك جهود جدية تتخذها الدولة في الفترة الأخيرة.

وأوضح أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، أن السلالات المحلية لديها مميزات، أولها أنها متأقلمة مع الظروف المحلية، وأكثر تحملا للأمراض والإصابات جراء تلك الأقلمة، بينما السلالات الأجنبية يكون إنتاجها أعلى، لكنها غير متأقلمة مع الظروف، فيما بدأت الدولة تهجين السلالاتين.