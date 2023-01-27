خبيرة تغذية تكشف لقناة القاهرة الإخبارية طرق إنتاج اللحوم الاصطناعية

كشفت الدكتورة حنين سالم، أخصائي التغذية، طرق تصنيع اللحوم الاصطناعية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلاميين محمد جاد وشيرين غسان وليندا عبداللطيف.

وقالت «حنين»، أن اللحوم الاصطناعية تكون في نفس مظهر اللحوم التقليدية، ولكن حُمرة لونها ستكون أقل من حمرة اللحوم العادية، كما أن رطوبة اللحوم المستنبتة أقل من اللحوم العادية، بسبب أنها تحتوي على نسبة دهون أقل.

وأشارت «سالم»، إن اللحوم الاصطناعية بشكل مبسط، هي عبارة عن أخذ خلايا من الحيوان، ويتم زراعتها في المختبر في ظروف ملائمة، تحت درجة حرارة معينة، وأكسجين، مع إضافة مغذيات.

تكوين اللحوم الاصطناعية

وأضافت أخصائي التغذية، أنها عبارة عن كتلة من الأنسجة العضلية، وتكون شبيهة باللحوم التقليدية، مشيرة إلى أن خلية واحدة من الحيوان قادرة على إنتاج آلاف بل ملايين الخلايا الحيوانية المستنبتة.

أهمية موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على اللحوم الاصطناعية

وتابعت أخصائي التغذية، أن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على تناول اللحوم المستنبتة، تعني التأكيد أمان وسلامة الاستهلاك البشري للمنتج، حيث يراقبون المنتج في جميع مراحله للتأكد من سلامته، وخاصة أن هذه الهيئة مسئولة عن رقابة الغذاء والدواء، حيث تراقبها في جميع المراحل أثناء الإنتاج والتصنيع والتوزيع في الأسواق للتأكد من خلو اللحوم من أي أجسام مواد غريبة قد تعرض الصحة للخط.