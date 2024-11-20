«الثقافة» تطلق الملتقى الـ19 لشباب المحافظات الحدودية «أهل مصر» في الإسكندرية

يشهد قصر ثقافة الأنفوشي، بمحافظة الإسكندرية، غدا، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي التاسع عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع «أهل مصر»، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى 27 نوفمبر الحالي، تحت شعار «يهمنا الإنسان».

120 شابا وفتاة في ملتقى الإسكنرية

يأتي الملتقى ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق الحدودية والأكثر احتياجا، ويستضيف 120شابا وفتاة من المحافظات الحدودية الستة: «شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر حلايب والشلاتين وأبو رماد، والوادي الجديد، ومطروح، وأسوان»، بالإضافة إلى عدد من شباب المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة والمحافظة المضيفة.

11 ورشة فنية وحرفية في ملتقى الإسكندرية

ويضم الملتقى 11 ورشة فنية وحرفية وهي: فن الأركت للمدرب أيمن السعدني، والديكوباج تدريب مها محب، والموزاييك تدريب فاطمة الزهراء محمد، والحلي تدريب نسرين مجدي، وتصميم الديكور الدكتورة مروة عزب، والمشغولات الجلدية للمدربة هبة فرج، فن الريزن للمدرب نادر حسن، والحفر على الصدف والنحاس تدريب جلال عبد الخالق، التصوير الفوتوغرافي الدكتور محمد إسماعيل، المسرح البشري للمخرج محمد صابر، وكتابة القصة للكاتبة عزة رياض.

ويشهد الملتقى مجموعة من اللقاءات التوعوية والتثقيفية منها لقاء حول «الأنشطة المالية غير المصرفية»، وآخر بعنوان «عيشها صح» بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالإضافة إلى دوري ثقافي، وزيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بعروس المتوسط منها: مكتبة الإسكندرية، حديقة أنطونيادس، بجانب جولة حرة بالمحافظة، وزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة.

الملتقى الثقافي تنفذه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، ويقام بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية.

مشروع «أهل مصر» أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية «المرأة، والشباب، والأطفال» وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.