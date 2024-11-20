وكيل «تعليم الجيزة» يحيل مدير مدرسة للشئون القانونية بسبب درجات التقييم

قرر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بإحالة مدير أحد المدارس للشئون القانونية للتحقيق معه؛ لعدم مطابقة درجات التقييم داخل كراسات الطلاب لدفتر التقييم الخاص بالمادة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجأة أجراها وكيل التعليم، اليوم الأربعاء، لعدد من مدارس إدارة الشيخ زايد التعليمية والتي شملت مدارس، مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات، مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، مدرسة طارق بن زياد الرسمية المتميزة للغات.

واستهل متابعته للمدارس بتفقد النظافة العامة للمدارس والأفنية والحمامات والطرقات، واستكمل المتابعة بتفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية وكذلك التفاعل مع طلاب الفصول والجلوس بجوارهم وتفقد كراساتهم لتقييم مستواهم فى القراءة والكتابة.

سجلات الطلاب الضعاف

كما تفقد وكيل تعليم الجيزة، سجلات الطلاب الضعاف والخطة الزمنية للبرنامج العلاجي الذى تم وضعه لتحسين مستواهم فى القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، كما تابع التقييمات وتصحيحها بالدرجات ومطابقة درجاتها بكراسات الطلاب لدفتر الدرجات الخاص بكل مادة، وتأكد من تحقيق نسب كثافات الفصول وسد العجز للمعلمين وتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية.

ووجه وكيل تعليم الجيزة، التأكيد على تفعيل الطابور المدرسي بشكل مبدع وحضور المعلمين قبل بداية الطابور والاهتمام بتحية العلم، وعند انقطاع أى معلم أجر أو حصة عن العمل يقوم التوجيه بالتدريس مكانه لحين إيجاد البديل وعدم ترك أى فصل بدون معلم .

في حين، قرر وكيل الوزارة تكريم عصام الدين صلاح مدير مدرسة طارق بن زياد الرسمية المتميزة للغات، وإيمان محمد حسن مديرة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات؛ لانضباط العملية التعليمية داخل المدرستين، وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة، وتفعيل الإشراف بشكل جيد.