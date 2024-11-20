رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6

كتب:

محمد يوسف
01:15 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2024
النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.

وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.

قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.

وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.

اقرأ المزيد:

هل يتغير سن المعاش المبكر بتغير سن التقاعد؟ لجنة القوى العاملة توضح

لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش مشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل

لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: ملامح حلم مصر النووي بدأت في الظهور

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تثمن المشاركة الكبيرة للمواطنين في الانتخابات

لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: السيسي يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية

لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: السيسي قدم دعما غير مسبوق للعمال

لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: ننتظر تعديلات الحكومة لقانون العمل الجديد

وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب: داعمون للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
بقلم محمد يوسف