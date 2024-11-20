«الأرصاد الجوية» تنظم برنامجا تدريبيا لأبناء القارة الإفريقية

نظمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان «تغير المناخ وتأثيره على الإنتاجية الزراعية»، وذلك لـ20 مشاركًا من العاملين بمجال الأرصاد من مختلف الدول الإفريقية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون المشترك والفعال والتنسيق الدائم مع جميع الدول الإفريقية الشقيقة، خاصة في مجال التدريب وتنمية المهارات التأهيلية اللازمة للعاملين في مجال الأرصاد.

برنامج تدريبي لأبناء القارة الإفريقية

بدأت جلسات البرنامج بمقر مركز القاهرة الإقليمي للتدريب التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعتمد إقليمياً من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في 17 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين.

وتنظم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضمن التعاون المشترك بين وزارة الطيران المدني من خلال المركز الإقليمي للتدريب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال الأرصاد الجوية الزراعية، بما يساهم في رفع مهارات المتدربين وجعلهم قادرين على تحديد آثار تغير المناخ في مجالات الزراعة المختلفة وتأثيره على الإنتاجية الزراعية ما يسهم في إصدار توصيات للمختصين للتخفيف من الآثار السلبية، ودعم القدرة على إعداد خطة إستراتيجية للتكيف مع عناصر تغير المناخ في الحقول الزراعية المختلفة مما يحسن من اقتصاديات الدول.