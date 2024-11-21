طريقة تفعيل البريد الموحد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق تفعيل البريد الموحد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025، وذلك بعد إتاحتها على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، للتقدم للامتحانات العام الدراسي الحالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على الطالب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025، عن طريق البريد الموحد الخاص به، وفي حالة عدم تفعيله يجري تفعيله من على الموقع الرسمي للوزارة.

تفعيل البريد الموحد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

-الضغط على الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية.

- الدخول إلى حساب الطالب.

- كتابة الرقم القومي والكود «موجود في إيصال دفع المصروفات بالبريد».

- الضغط على مربع أنا لست برنامج ريبوت.

- الضغط على التحقق من البيانات.

- تظهر صفحة مكتوب بها البيانات «اسمك ومدرستك» ويتطلب كتابة رقم التليفون أو البريد الإلكتروني ولا بد أن يكون مفعلا.

- كتابة كلمة السر الجديدة.

-الضغط على أنا لست برنامج ريبوت.

- تختار إرسال كود التفعيل عن طريق الإيميل المسجل أو رقم المحمول.

- سيظهر مربع يسجل فيه رقم كود التفعيل اللي وصلك على الإيميل أو رقم المحمول.

- يظهر لك الايميل الموحد الخاص بك وكلمة السر.