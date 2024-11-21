أسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2024 في المحلات وسوق الصاغة

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات وموقع جولد بيليون المتخصص في أسعار الذهب ما سجله سعر الذهب اليوم الخميس 21-11-2024 في مصر بسوق الصاغة وفي محال الصاغة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مبلغ الـ إلى 3740 جنيه للشراء، دون احتساب مصنعية أو ضريبة، ذلك خلال بدايات التعاملات اليومية.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

فيما واصل أسعار الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات اليومية استقراراه في الأسعار، وفقا لآخر تحديث من قبل شعبة الذهب، ومؤسسة جولد بيلون، ليسجل سعر الذهب في مصر ما يلي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس ما قيمته 4274 جنيهًا للشراء، اما لسعر البيع فقد سجل 4251 جنيهًا دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 فقد سجل 3700 جنيه للشراء، وسجل للبيع 3720 جنيهًا دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ الـ3206 جنيهات للشراء وللبيع فقد سجل 3189 جنيهًا دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 ما قيمته 2493 جنيهًا للشراء، أما للبيع فقد سجل 2479 جنيهًا، دون حساب سعري الضريبة والمصنعية.

الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم ضمن آخر تحديث لنحو 29920 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأوقية نحو 2647 دولارًا للشراء.