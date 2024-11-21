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محافظ القليوبية: إقامة أول منتجع سياحي نيلي بالقناطر الخيرية

كتب:

حسن صالح
11:10 ص | الخميس 21 نوفمبر 2024
اجتماع محافظ القليوبية

اجتماع محافظ القليوبية

اجتمع أيمن عطية محافظ القليوبية، بمحمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والوفد المرافق له بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والجهاز.

تطوير القناطر الخيرية

وعرض رئيس الجهاز لمشروع تطوير القناطر الخيرية الذي أعده الجهاز ضمن مشروع خطة الدولة لتطوير واحياء الحدائق التراثية وشمل مشروع التطوير ترميم النظام الهيدروليكي لعمل القناطر والحدائق المفتوحة المحيطة بها والكباري والممرات التراثية بالقناطر وإضافة عناصر فرش الفراغات العامة وإضافة مناطق خدمية ومسارات للدراجات والخيل ومرسى للمراكب النيلية.

مرسى الأتوبيس النهري 

وعرض محافظ القليوبية للمناطق غير المستغلة بالمحافظة لإدراجها بمشروع التطوير، مؤكدا على ضرورة أن تضمن أعمال التطوير الجانب الآخر من كورنيش بنها وعمل مرسى نهري يشمل الأتوبيس النهري ومراكب نيلية ويخوت، لتكون منطقة القناطر الخيرية مدرجة على خريطة السياحة النيلية.

تطوير محلج القطن

أضاف محافظ القليوبية إلى أهمية تطوير محلج القطن وتحويله إلى نشاط سياحي ويتم عرض ماكينة الحلج التراثية به، التي تم إنشاؤها عام 1902 لتصبح القناطر على خريطة السياحة المصرية.

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