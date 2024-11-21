سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 21-11-2024 في تعاملات الظهيرة «فيديو»

حدثت مؤسسة «جولد بيليون» سعر الذهب اليوم الخميس 21-11-2024 في أسواق الصاغة، إذ شهدت الأسعار تحركات جديدة مع اقتراب نهاية التعاملات الصباحية اليوم، إذ حقق الذهب خسائر خلال هذه التعاملات مقارنة بأسعار بداية التعاملات.

سعر الذهب اليوم الخميس

وتستعرض «الوطن»، سعر الذهب اليوم الخميس في الأسواق ومحلات الصاغة دون إضافة سعر المصنعية، عقب التحركات المتراجعة التي حدثت في سعره اليوم.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر دون إضافة سعر المصنعية تراجعا بقيمة 11 جنيها عن أسعار بداية التعاملات، ليسجل الجرام الآن 4263 جنيها للشراء و4240 جنيها للبيع وفقا لآخر تحديث.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم الخميس عيار 21 دون إضافة المصنعية أو ضريبة الدمغة تراجع بقيمة 10 جنيهات مقارنة بأسعار بداية التعاملات، ليسجل 3730 جنيها للشراء و3710 جنيهات للبيع مقابل 3740 جنيها للشراء و3720 جنيها للبيع خلال بداية التعاملات.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في المحلات

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 في الصاغة الآن قبل حساب المصنعية أو الدمغة، 3197 جنيها للشراء و3180 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث

وسجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث اليوم الخميس تراجعا بقيمة 80 جنيهات ليسجل 29 ألفا و840 جنيهًا للشراء، ووصل سعر بيع الجنيه الذهب إلى 29 ألفا و820 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي اليوم

أما عن أسعار الذهب العالمية، ارتفعت بقيمة 25 دولارا للأوقية، لتسجل اليوم في البورصات العالمية 2672 دولارا.