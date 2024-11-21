المونتير أحمد حافظ: تراب الماس أقرب الأفلام لقلبي.. والفيل الأزرق تنفيذه صعب

تحدث المونتير أحمد حافظ عن كواليس عمله بمهنة المونتاج خاصة في بداية مشواره الفني، وذلك في جلسة حوارية اليوم بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45.

وقال «حافظ» خلال الندوة بمهرجان القاهرة السينمائي: «أول محطة في حياتي شاهدني بها المخرج هادي الباجوري وأنا عندي 16 سنة، هو أول واحد شغلني وله الفضل في ذلك واستعان بي وقتها بسبب غياب المونتير الخاص بي».

لا يوجد مخرج سهل تعاملت معه

وأضاف أحمد حافظ: «أقرب فيلم لي ومن قلبي هو فيلم تراب الماس أحببته بشدة، خاصة أنَّ معظم عملي كان مع مخرجين صعبين، فأنا أتمنى العمل مع مخرج سهل، فخلال مشواري الفني لا يوجد أي مخرج سهل اشتغلت معاه، لكن أصعب فيلم بالنسبة لي هو الفيل الأزرق كان صعب في تنفيذه، لأننا كنا نحاول نفهمه في أثناء المونتاج».

العلاقة بين الممثل والمونتير

قال المونتير أحمد حافظ، إنَّ علاقته بالممثل دائمًا يحكمها الشاشة، ولا يمكن أن تتدخل العلاقات الشخصية في مونتاج عمل فني، مستشهدًا بأن ذلك حدث مع زوجته الفنانة جميلة عوض، التي قالت له نصا «إنت بتحذف من مشاهدي ليه؟».

وعلقت الفنانة جميلة عوض على حديثه قائلة خلال الندوة «أنا كنت حاسة إنه مقصوص مشاهدي من فيلم الضيف، وتحدثت معه بشأن ذلك، رغم أننا لم يكن بينا علاقة في ذلك التوقيت، ليرد علي وقتها قائلا السؤال ده بيعصبني».