«مهر 25 قرشا».. حكاية زواج فطين عبد الوهاب وليلى مراد

حفل فني ضخم في منزل الفنان الراحل أبو بكر عزت كان السبب وراء تعارف الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، إذ لاحظ «عزت» الإعجاب المتبادل بين الثنائي وسعى للربط بينهما، أخبر أبو بكر عزت ليلى برغبة فطين في الارتباط بها، لتبدأ بعدها قصة حب وزواج استثنائية.

مؤخر صداق 1000 جنيه

وفقًا لوثيقة نشرتها جريدة الكواكب عام 1955، بدأت القصة بإعجاب شديد من فطين بليلى، وكان حريصًا على سماعها دائمًا، وخلال إحدى الحفلات، تقدم فطين بخطبتها أمام جميع الحضور، ما كان مفاجأة كبيرة لليلى، التي تقول وفقا للوثيقة: «سبقني وقتها فطين إلى الحفل، ثم كانت المفأجاة بالنسبة لي حينما وقف فطين بين المدعوين ليعلن خطبتنا، والتف جميع الزملاء لي ليقدموا لي التهنئة، وقد وقفت أغني بينهم فرحة بهذه الخطبة، حيث غنيت أغاني الحب والفرح والتفاؤل».

حفل زفاف فطين عبد الوهاب وليلى مراد

اتفق الثنائي على مهر رمزي بقيمة 25 قرشًا، وأبدع فطين بتقديم قطعة ذهبية مميزة كهدية مع المهر، بالإضافة إلى مؤخر قيمته 1000 جنيه، وهو ما حاز على إعجاب ليلى.

كان حفل زفافهما مفاجأة كبيرة للجميع، وحضره عدد كبير من الفنانين والأصدقاء المقربين، وُصفت الليلة بأنها لا تُنسى، مليئة بالفرحة وأجواء الحب، واستمرت ذكراها في أذهان الحاضرين.

أشهر أعمال المخرج فطين عبد الوهاب

قدم المخرج فطين عبد الوهاب العديد من الأعمال الفنية، ليصبح من أكبر وأشهر المخرجين حينها، وبينها: «كرامة زوجتي»، و«عندما نحب»، و«عفريت مراتي»، و«أرض النفاق»، و«نص ساعة جواز»، و«سبعة أيام في الجنة»، و«أكاذيب حواء»، و«فرقة المرح»، و«حياتي»، و«خطيب ماما»، و«رحلة لذيذة»، و«فندق السعادة»، و«أضواء المدينة»، وغيرها.

أما في عالم التأليف فقد كتب الراحل فطين عبد الوهاب 3 أفلام وهي «إسماعيل ياسين في البوليس»،«إسماعيل ياسين في بيت الأشباح»، «إسماعيل ياسين في الجيش، وإخرج «عبيد المال» مع فريد شوقي وفاتن حمامة، وفيلم «كلمة حق» مع شادية وعمر الحريري.