أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-11-2024 في مصر.. «عيار 21 بكام؟»

استعرضت شعبة الذهب والمجوهرات تفاصيل أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-11-2024 في مصر، حيث أوضحت الشعبة سعر الجرام في مختلف الأعيرة داخل سوق الصاغة المحلي، سواء سعر البيع أو الشراء، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، منها عيار 21 الأكثر مبيعا في محال الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

وحسب آخر تحديث معلن عبر شعبة الذهب، سجلت جرامات أعيرة الذهب للبيع والشراء اليوم الجمعة الآتي:

سعر الذهب عيار 24 في محال الصاغة

وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم الجمعة إلى 4272 جنيها للشراء، في حين سجل سعر الجرام للبيع 4249 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المحلية، اليوم الجمعة، 3738 جنيها للشراء، في حين سجل سعر الجرام للبيع 3718 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 الآن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في آخر تحديث، 3204 جنيها للشراء، في حين سجل سعر الجرام للبيع 3187 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 في التحديث الأخير

فيما سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 الآن في التحديث الأخير 2492 جنيها للشراء، في حين سجل سعر الجرام للبيع 2478 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث، 29904 جنيهات للشراء، في حين سجل سعر الجنيه الذهب للبيع 29884 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم عالميا

فيما وصلت أسعار الذهب اليوم على المستوى العالمي، وتحديدا سعر أونصة الذهب إلى 2672 دولارا للشراء.