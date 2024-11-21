أسعار الذهب اليوم الخميس في نهاية التعاملات
كتب:
منى صلاح
11:49 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
سعر الذهب في مصر اليوم
أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3738 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون المصنعية 3738 جنيهًا للشراء و3718 جنيهًا للبيع، وذلك بنهاية التعاملات.
سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في المحلات بدون مصنعية 4272 جنيهًا للشراء و4249 جنيهًا للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 18 في المحلات
حقق سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بنهاية التعاملات 3204 جنيهات للشراء و3187 جنيهًا للبيع بدون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة.
سعر الذهب عيار 14
يباع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بدون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة 2492 جنيهًا للشراء و2478 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بدون سعر المصنعية إلى 29 ألفًا و904 جنيهًا للشراء و29 ألفًا و884 جنيهًا للبيع بنهاية التعاملات.
سعر اوقية الذهب العالمي
أما سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية فقد وصل إلى 2672 دولارًا للشراء و2671.5 دولارًا للبيع، بزيادة قدرها 25 دولارًا منذ بدء التداولات عليه اليوم.
سعر الذهب في مصر اليوم
في المقابل، أغلق سعر الذهب في مصر اليوم على تراجعات طفيفة بكافة الأعيرة، وذلك بعد إعلان نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، نتيجة لهدوء الطلب واستقرار سعر الصرف.
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