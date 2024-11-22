كندة علوش: فخورة بمشاركتي في لجنة تحكيم الأفلام الفلسطينية «من المسافة صفر»

أعربت الفنانة كندة علوش، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته 45، من خلال تجربة لجنة التحكيم، التى منحتها الفرصة للاستمتاع بشكل أكبر.

كندة علوش تشيد بتنوع مهرجان القاهرة السينمائي

أضافت كندة علوش، خلال لقائها مع قناة «dmc»، على هامش حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الليلة، بدار الأوبرا المصرية، أن المهرجان تميز هذا العام بالتنوع، لافتة إلى سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة «من المسافة صفر»، التي تضمنت 22 فيلما سينمائيا، تعبر عن الألم والأمل واللحظات الإنسانية المؤثرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في غزة.

توافد نجوم الفن على حفل ختام «القاهرة السينمائي»

وتوافد على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد حلمي، نبيلة عبيد، رانيا يوسف، لقاء الخميسي، صبري فواز، عائشة بن أحمد، درة، ميرهان حسين، وآخرين.