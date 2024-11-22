«ألماس خام» يحصد جائزة جائزة شادي عبدالسلام لأفضل فيلم بمهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، خلال حفل الختام المقام حاليا فى دار الأوبرا المصرية، جوائز الدورة الـ45 من المهرجان برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ويقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه.

جائزة شادي عبدالسلام تمنح لفيلم ألماس خام

وحصل فيلم «ألماس خام» ضمن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي على جائزة شادي عبدالسلام لأفضل فيلم، والذى تناول موضوع الساعة وهو «الهوس بالنجومية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي»، وتسلم الجائزة السفير الفرنسي فى مصر، والذى أوضح خلال كلمته أثناء تسلم الجائزة أن الفيلم تم ترشيحه فى مهرجان كان السينمائي، ما يعني أن السينما المصرية والفرنسية بينهما جسر تواصل فني كبير.

أبرز حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وحرص على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 45 عدد كبير من نجوم الفن في مصر من بينهم أحمد حلمي، نبيلة عبيد، خالد الصاوي، رانيا يوسف، إلهام شاهين، عائشة بن أحمد، درة، سولاف فواخرجي، ميرهان حسين، كندة علوش، وآخرين.