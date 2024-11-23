مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-11-2024 في القاهرة والمحافظات

يهتم المسلمون في جميع أنحاء العالم بمواقيت الصلاة في موعدها المحدد وخاصة أئمة المساجد والصائمون، إذ تختلف مواقيت الصلاة من مدينة لأخرى بحسب حركة الأرض حول الشمس، ووفقا لما تحدده الهيئة العامة للمساحة المصرية، لذا نقدم مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 23-11-2024، في القاهرة والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 23-11-2024

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة اليوم الموافق 23-11-2024 في القاهرة والمحافظات، وفق ما حددته الهيئة العامة للمساحة، وتأتي على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة

- موعد أذان الفجر: 4:56 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:26 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:41 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:36 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 4:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:17 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم السبت في الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: 5:02 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:34 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:46 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:39 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 4:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم السبت في طنطا

- موعد أذان الفجر: 4:58 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:29 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:42 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:36 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 4:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:14 مساءً.

أوقات الصلاة اليوم السبت في المنصورة

- موعد أذان الفجر: 4:56 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:28 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:41 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 4:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:10 مساءً.

مواعيد الأذان اليوم السبت في الزقازيق

- موعد أذان الفجر: 4:55 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:26 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:40 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 4:54 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:16 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم السبت في أسيوط

- موعد أذان الفجر: 4:53 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:21 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:42مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:41 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:21 مساءً.

موعد الصلاة اليوم السبت في سوهاج

- موعد أذان الفجر: 4:50 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:18 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:40 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:40 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:1 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:19 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم السبت في قنا

- موعد أذان الفجر: 4:46 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:16 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:35 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:37 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 4:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:16 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم السبت في أسوان

- موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:8 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:35 مساءً.

- موعد أذان العصر: 2:40 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:1 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:18 مساءً.