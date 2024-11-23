أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024، في مصر بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، بحسب ما أعلنت عنه شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

وأوضحت الشعبة، أن أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر، واصلت استقرارها في بداية التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، وذلك وفق أخر التحديث المعلنة من جانب شعبة الذهب، ومؤسسة «جولد بيلون»، وجاءت كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 في مصر

وعن سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في مصر، فقد وصل إلى 4303 جنيهات للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وفيما يتعلق بسعر الجرام الأكثر مبيعًا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في محلات الصاغة نحو 3765 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم خلال التعاملات الصباحية، نحو 3227 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم خلال التعاملات الصباحية، نحو 2510 جنيهات للشراء، بدون مصنعية.

الجنيه الذهب اليوم

بينما سجل سعر جنيه الذهب اليوم السبت خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة نحو 30120 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميا

وعالميا، سجل سعر أونصة الذهب في الاسواق العالمية، نحو 2709 دولارات.