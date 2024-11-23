أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن جدول امتحانات شهر نوفمبر المعدل لجميع صفوف المرحلة الإعدادية، والذي من المقرر له أن يبدأ يوم الأحد 1 ديسمبر ويستمر لمدة أسبوع لينتهي يوم الأحد 8 ديسمبر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر المعدل للمرحلة الإعدادية بالدقهلية

وجاء جدول امتحانات شهر نوفمبر المعدل 2024 للمرحلة الإعدادية بالدقهلية، كالآتي:

- الصف الأول الإعدادي

- الأحد 1 ديسمبر لغة عربية

- الاثنين 2 ديسمبر اللغة الإنجليزية

- الثلاثاء 3 ديسمبر مادة الرياضيات

- الأربعاء 4 ديسمبر مادة العلوم

- الأحد 8 ديسمبر مادة الدراسات

- الصف الثاني:

- الأحد 1 ديسمبر دراسات اجتماعية

- الاثنين 2 ديسمبر مادة الجبر

- الثلاثاء 3 ديسمبر مادة العلوم

- الأربعاء 4 ديسمبر مادة اللغة الإنجليزية

- الخميس 5 ديسمبر مادة الهندسة

- الأحد 8 ديسمبر مادة اللغة العربية

تعليمات امتحانات شهر نوفمبر بالدقهلية

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنه يجرى عقد الامتحانات داخل الحصص الدراسية دون أن يخترق اليوم الدراسي الخاص بالطلاب، على أن تلتزم الإدارات بالقواعد المحددة والتعليمات الخاصة من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.