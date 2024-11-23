جامعة العريش تكرم فريقا من كلية الاستزراع المائي بعد حصوله على جوائز بحثية

كرّم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، فريقا من طلاب كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، برئاسة الدكتورة نجلاء فرج، مدرس البيئة البحرية بالكلية بعد حصولهم على جوائز بحثية ومشروعات تنافسية متميزة في عدة مؤتمرات علمية، من وزارة التعليم العالي.

طلاب الاستزراع المائي والمصائد البحرية

اجتمع رئيس الجامعة، الدكتور حسن الدمرداش مع فريق كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية البحثي برئاسة الدكتورة نجلاء فرج مدرس البيئة البحرية بكلية الاستزراع المائي.

مشروعات بحثية مهمة بجامعة العريش

واستعرض الطلاب، المشاريع البحثية، ومشاركاتهم باللقاءات العلمية المختلفه ومنها «مؤتمر البيئة والصناعة» و«مؤتمرالتلوث بمخلفات البلاستيك وتوحيد الجهود نحو مستقبل أخضر»، كما تم استعراض المنح البحثية للفريق ومنها منحة مشروع بدايتي كما تم عرض المشروعات الجاري العمل عليها في مجالات البيئة البحرية ومنها إنتاج الكولاجين والبيوبلاستيك واستخدام تكنولوجيا النانو في الطلاءات المضادة للحشف البحري وغيرها من الموضوعات التي تخدم خطة الدولة نحو التنمية المستدامة «مصر 2030».

أثنى رئيس الجامعة على الجهود المبذولة للفريق متحدثًا مع الطلاب على بذل مزيد من الجهد واستثمار الوقت نحو زيادة مهاراتهم وقدراتهم البحثية، وبث روح الفريق والعمل الجماعي، والبحث عن مزيد من الفرص والدعم والمشاركات باللقاءات العلمية المختلفة والنشر العلمي.