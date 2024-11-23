جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول والثاني الإعدادي بالجيزة بعد التعديل

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لأولى وثانية إعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بعد التعديل، موضحة أن الامتحانات تبدأ وتنتهي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، وتُعقد وفق المواصفات التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

امتحانات شهر نوفمبر لأولى إعدادي

- يُعقد يوم الأحد 1 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة العربية والخط والتربية الدينية

- يُعقد يوم الاثنين 2 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الرياضيات والتربية الفنية

- يُعقد يوم الثلاثاء 3 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة العلوم.

- يُعقد يوم الأربعاء 4 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي

- يُعقد يوم الخميس 5 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الدراسات

امتحانات شهر نوفمبر لثانية إعدادي

-يُعقد يوم الأحد 1 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة العربية والخط والتربية الدينية

- يُعقد يوم الاثنين 2 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية

- يُعقد يوم الثلاثاء 3 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الهندسة والعلوم.

- يُعقد يوم الأربعاء 4 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي

- يُعقد يوم الخميس 5 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الدراسات