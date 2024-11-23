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حجز الحكم في اتهام الفنان عمرو دياب بصفع شاب لجلسة 7 ديسمبر

كتب:

بسمة عبدالستار
04:33 م | السبت 23 نوفمبر 2024
عمرو دياب

عمرو دياب

قررت محكمة جنح التجمع، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حجز الحكم في اتهام الفنان عمرو دياب، بالتعدي على الشاب سعد أسامة، لجلسة 7 ديسمبر المقبل.

عمرو دياب يتغيب عن الجلسة 

تغيب الفنان عمرو دياب عن جلسة الحكم في اتهامه بالتعدي على الشاب، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «الشاب المصفوع».

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب، خلال إحدى الحفلات.

وأكد الشاب في التحقيقات، أنه في أثناء التقاط صورة مع الفنان، صفعه ونهره أمام الحضور.

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بقلم بسمة عبدالستار