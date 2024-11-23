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جدول امتحانات شهر نوفمبر المعدل للصفوف الابتدائية في الدقهلية

كتب:

آية حسنين
05:39 م | السبت 23 نوفمبر 2024
امتحانات شهر نوفمبر

امتحانات شهر نوفمبر

كشفت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية المعدل 2024 بالدقهلية، والذي جاء بداية من يوم الأحد 1 ديسمبر بدلا من يوم الأحد 24 نوفمبر، سواء للصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية المعدل 2024 بالدقهلية

وفيما يلي جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية المعدل 2024 بمحافظة الدقهلية وهو كالآتي:

-  الصف الثالث الإبتدائي:

- الأحد 1 ديسمبر: مادة اللغة العربية

- الاثنين 2 ديسمبر: مادة الرياضيات

- الثلاثاء 3 ديسمبر: مادة التربية الدينية

- الأربعاء 4 ديسمبر: مادة اللغة الإنجليزية

- الخميس 5 ديسمبر: مادة متعدد التخصصات والمستوى الرفيع.

وحددت «تعليم الدقهلية» جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي كالآتي:

-  الصف الرابع الابتدائي:

- الأحد 1 ديسمبر: مادة اللغة العربية وICT

- يوم الاثنين 2 ديسمبر: مادة التربية الدينية واللغة الإنجليزية

- الثلاثاء 3 ديسمبر: مادة الرياضيات، ومادة المهارات المهنية

- الأربعاء 4 ديسمبر: مادة العلوم

- الخميس 5 ديسمبر: مادة الدراسات والمستوى الرفيع

- الصف الخامس الابتدائي:

- الأحد 1 ديسمبر: مادة اللغة العربية وICT

- يوم الاثنين 2 ديسمبر: مادة التربية الدينية واللغة الإنجليزية

- الثلاثاء 3 ديسمبر: مادة الرياضيات، ومادة المهارات المهنية

- الأربعاء 4 ديسمبر: مادة العلوم

- الخميس 5 ديسمبر: مادة الدراسات والمستوى الرفيع

- الصف السادس الابتدائي: 

- الأحد 1 ديسمبر: مادة اللغة العربية وICT

- يوم الاثنين 2 ديسمبر: مادة التربية الدينية واللغة الإنجليزية

- الثلاثاء 3 ديسمبر: مادة الرياضيات، ومادة المهارات المهنية

- الأربعاء 4 ديسمبر: مادة العلوم

- الخميس 5 ديسمبر: مادة الدراسات والمستوى الرفيع

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