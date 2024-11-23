ابنة محمد رحيم تنعى والدها برسالة مؤثرة: «أنا حتة منك»

حرصت هارتي، ابنة الفنان الراحل محمد رحيم، على نعي والدها برسالة مؤثرة، إذ نشرت فيديو له، أثناء احتفاله بعيد ميلاده، منذ فترة، وهو بحالة فرحة عارمة.

ابنة محمد رحيم تنعى والدها برسالة مؤثرة

ونشرت هارتي محمد رحيم الفيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «أنت الجمال كله وكل حاجة حلوة يا بابا.. يا أطيب وأحن قلب وأعظم فنان جيلك.. بحبك وفخورة إني شبهك وحتة منك.. أنا وناس موجودين عشان تكمل تاريخك».

وأضافت: «بابايا وروحي ونور عيني والروح اللي بعيش ليها انت وماما، أنت أجمل إنسان اتخلق، أنا هعيش بيك طول حياتي وأوعدك إني هخليك فخور بيا يا بابا، أنا حتة منك وهفضل طول عمري حتة منك يا ملاك ومهما اتكلمو عنك مش هيقدرو يوصفوك، أنت الحب، أنت الأمان، أنت الدفء وحنان قلوب البشارية، أنا حاسة بيك معايا في كل لحظة يا قمر منور حياتي يا بابا بحبك بحبك بحبك يا حبي وقلبي أنا».

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا الفنان محمد رحيم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، في منزله، وفي انتظار تحديد موعد ومكان صلاة الجنازة.