ألم حاد عند الوقوف والحركة.. أعراض إصابة وسام أبو علي

صدمة يعيشها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تعرض الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، لإصابة مع منتخب بلاده في المعسكر الأخير، تتسبب في غيابه لـ15 يومًا.

وأوضح الإعلامي أمير هشام أن أبو علي تعرض للإصابة في مشط القدم عقب مباراة عمان بالجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

إصابة وسام أبوعلي

وبحسب «الوطن سبورت» فإن اللاعب وسام أبو علي من المقرر غياب وسام أبوعلي لمدة أسبوعين، بسبب إصابته في عظام مشط القدم، نقلًا عن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي.

ما هي إصابة وسام أبو علي؟

وبحسب الدكتور أسامة فرج، أستاذ العظام والعمود الفقري، فإن الإصابة بمشط القدم، التي يعاني منها اللاعب وسام أبو علي، تحدث للاعبين بسبب إصابات الملاعب، والحركة بشكل خاطئ، أو ربما النشاط أو التدريب القاسي، وطبيعة القدم وتأهلها لحدوث الإصابات، خاصة إذا كان مجال العمل يعتمد على الجري أو القفز.

ووفقًا لما ذكره الطبيب، لـ«الوطن» فإنه بالرغم من عدم خطورة ألم مشط القدم بشكل عام، لكنه يمنع من ممارسة الأنشطة المعتادة بسبب الألم الشديد، خاصة حال التأخر في علاجه.

أعراض إصابة وسام أبو علي

تتضمن أعراض ألم مشط القدم:

ألم حاد.

ألم موجع.

الشعور بألم حارق في القدم، تحديدًا في جزء راحة القدم الواقع خلف أصابع قدميك.

ألم شديد عند الوقوف أو الجري.

الشعور بألم عند السير على سطح صلب.

الشعور بخِدر، أو وخز في أصابع قدميك.

عوامل الخطورة

على الرغم من إن المرض في حد ذاته ليس خطرًا، ويمكن التعافي منه سريعًا، ولكن تكمن عوامل الخطورة في المشاركة في الرياضات مثل الجري والقفز، أو ارتداء أحذية عالية الكعب غير مناسبة أو أحذية بها نتوءات.

زيادة الوزن أو السمنة

الإصابة بمشاكل أخرى في القدمين

الجدير بالذكر إن ألم مشط القدم في حالة عدم علاجه قد يؤدي إلى مزيد من الألم في أجزاء أخرى في القدم نفسها أو القدم الأخرى.