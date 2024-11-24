بمقدم 20 ألف جنيه.. غدا انتهاء الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم

تنتهي غداً الاثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري، المهلة المحددة من وزارة الإسكان ممثلاً في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتقديم ذوي الهمم على شقق المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5» والذي بدأ لذوي الهمم فقط من يوم 18 نوفمبر الماضي لينتهي غداً الاثنين، حيث يبدأ التقديم اعتباراً من يوم الثاثلاء 26 نوفمبر الجاري لجميع المواطنين مع إمكانية تقديم ذوي الهمم أيضاً بعد الموعد المحدد من الوزارة.

شروط التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 5»

وحدد الصندوق، عددا من الشروط لحجز شقق «سكن لكل المصريين 5»، منها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد عن 50 عاما، وبذلك تتاح الفرصة للشباب والعائلات لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الأضخم لشقق الإسكان الاجتماعي.

سعر كراسة الشروط ومقدم جدية الحجز

وفقاً للصندوق، فيمكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الخاصة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، عن طريق شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، وسداد مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه بالمحافظات أو 30 ألف جنيه في المدن الجديدة، والمصروفات الإدارية بمبلغ 355 جنيهًا، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الوحدات السكنية.

عدد شقق «سكن لكل المصريين 5»

يشار إلى أن الصندوق طرح نحو أكثر من 78 ألف وحدة سكنية، ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، وتشمل ذوي الهمم، على أن ينتهي التقديم لذوي الهمم غداً الاثنين، وباقي المواطنين يوم 24 ديسمبر المقبل.