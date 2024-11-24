الأعلى للجامعات يصدر قرارا هاما بشأن امتحانات البابل شيت

قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العودة لنظام الامتحانات المقالية لطلاب الكليات المختلفة، موضحًا بأنه لن يكون نظام أسئلة الاختيار من متعدد البابل شيت في الامتحانات هو نظام التقييم الوحيد على مستوى المقررات التخصصية بجميع كليات الجامعات المصرية.

الاختبارات خليط بين الاختيار من متعدد والمقالية

وأكد الأعلى للجامعات وفقا لتقرير صادر عنه، أنه ابتداء من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي 2024 - 2025 الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2025/2024) سوف يكون نظام أسئلة جميع الاختبارات لجميع الفرق بالكلية في النظام العام والبرامج النوعية على مستوى الاختبارات الورقية والإلكترونية هو خليط من أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، على أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات وفقا للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن وأنه لا تعديل أو تغيير في مواعيد الامتحانات وستجرى خلال شهر يناير المقبل بمختلف الكليات في الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية والمعاهد والجامعات التكنولوجية.