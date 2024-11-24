ترامب يختار بروك رولينز لقيادة وزارة الزراعة.. من هي؟

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بروك رولينز، رئيس معهد أمريكا للسياسة أولاً، لتكون وزيرة للزراعة؛ إذ قال في بيان: باعتبارها وزيرة الزراعة القادمة، سوف تقود بروك الجهود الرامية إلى حماية المزارعين الأمريكيين، الذين هم العمود الفقري لبلدنا.

ماذا تكون اختصاصات بروك رولينز؟

ويمثل ترشيح ترامب لرولينز استكمالا لاختياراته لأفضل الوزراء في إدارته المقبلة، بحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية، والتي قالت إنه إذا أكد مجلس الشيوخ ترشيحها، فسوف تقود رولينز حقبة وزارية تضم 100 ألف موظف ولها مكاتب في كل مقاطعة في البلاد، وتشمل اختصاصاتها برامج الزراعة والتغذية، والغابات، والإقراض المنزلي والزراعي، وسلامة الغذاء، والتنمية الريفية، والبحوث الزراعية، والتجارة.

وإن جدول أعمال المرشح من شأنه أن يحمل تداعيات على الأنظمة الغذائية الأمريكية والمال العام، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية؛ إذ يتفاوض مسؤولو وزارة الزراعة وموظفوها على الصفقات التجارية، ويوجهون التوصيات الغذائية، ويفحصون اللحوم، ويكافحون حرائق الغابات، ويدعمون النطاق العريض في المناطق الريفية، من بين أنشطة أخرى.

وقال ترامب في البيان: إن التزام بروك بدعم المزارع الأمريكي والدفاع عن الاكتفاء الذاتي الغذائي الأمريكي واستعادة المدن الأمريكية الصغيرة المعتمدة على الزراعة لا مثيل له.

ماذا قالت عن ترشيحها؟

وردًا على ترشيحها، كتبت رولينز على موقع التدوينات القصيرة X: "شكرًا لك سيدي الرئيس على الفرصة التي أتيحت لي لشغل منصب وزيرة الزراعة الأمريكية القادمة، سيكون شرفًا عظيمًا لي أن أقاتل من أجل مزارعي أمريكا والمجتمعات الزراعية في بلادنا، هذا إنجاز عظيم لفتاة زراعية من بلدة صغيرة من جلين روز، تكساس - إنه حقًا الحلم الأمريكي في أعظم صوره.

معلومات عن رولينز؟

رأست رولينز مجلس السياسة الداخلية خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وباعتبارها وزيرة للزراعة، ستقدم رولينز المشورة للإدارة بشأن كيفية وما إذا كان ينبغي تنفيذ اعتمادات ضريبية على الوقود النظيف للوقود الحيوي في وقت يأمل فيه القطاع في النمو من خلال إنتاج وقود الطيران المستدام.

أما عن معهد أمريكا أولًا للسياسات الذي تقوده رولينز، فهو مؤسسة بحثية ذات ميول يمينية عمل أفرادها عن كثب مع حملة ترامب للمساعدة في صياغة السياسة لإدارته المقبلة.