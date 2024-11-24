«الأرصاد»: أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة طوال اليوم

تشهد محافظتي القاهرة والجيزة حالة من الاضطربات الجوية على مدار اليوم، إذ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء القاهرة والجيزة مع ساعات الصباح الباكر، يصاحبها نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة على مناطق متفرقة.

أمطار على القاهرة والجيزة علي مدار اليوم

وأكّدت منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية أنَّ حالة عدم الاستقرار والأمطار مستمرة في طقس القاهرة والجيزة على مدار اليوم، بسبب تأثرها بامتداد منخفض جوي ممطر قادم من شمال البلاد، يعمل على تكاثر السحب الممطرة معظم ساعات النهار، وهي أمطار متفاوتة الشدة من مكان لآخر.

تقلبات جوية لمدة 48 ساعة

وأضافت منار غانم في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك انخفاض في قيم الحرارة العظمي والصغرى اليوم، بين 4 إلى 5 درجات، إذ يسود طقس بارد وغائم خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلًا، وذلك يتزامن مع اقتراب بداية فصل الشتاء، إذ تتأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على انخفاض قيم الحرارة، خلال طقس اليوم والأيام المقبلة، إذ أنَّه من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار لنحو الـ48 ساعة المقبلة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 22 15

6 أكتوبر 23 14

بنها 22 15

دمنهور 21 15

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 21 15

الزقازيق 21 15

شبين الكوم 21 15

طنطا 21 15

دمياط 20 16

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 15

السويس 22 14

العريش 20 14

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 21 07

كاترين 19 06

الطور 24 15

طابا 23 16

شرم الشيخ 26 19

الإسكندرية 19 14

العلمين 20 14

مطروح 20 15

السلوم 19 13

سيوة 23 12

رأس غارب 27 18

الغردقة 28 18

سفاجا 27 18

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 18

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 27 19

الفيوم 22 14

بني سويف 23 13

المنيا 23 12

أسيوط 25 13

سوهاج 28 14

قنا 29 15

الأقصر 30 14

أسوان 28 15

الوادي الجديد 29 12

أبوسمبل 28 15