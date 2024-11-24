«الأرصاد» تطالب مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء كمامات خارج المنزل 

تشهد البلاد اضطرابات شديدة في حالة الطقس اليوم، حيث تسقط أمطار غزيرة على كثير من المدن والمحافظات مع انخفاض في درجات الحرارة، وهو ما حذّرت منه هيئة الأرصاد الجوية وطالبت المواطنين بتوخي الحذر.

هيئة الأرصاد الجوية حذّرت في بيان عنها، من الخروج في أي أنشطة بحرية، حيث تعطلت حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر اليوم وغدا، ويصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من 4 حتى 6 أمتار، وعلى الأحمر من 3 حتى 4 أمتار، لذا وجب التنويه بتعطيل الأنشطة البحرية يومي الأحد والاثنين.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

وشددت الأرصاد، على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: العظمى 22 - الصغرى 15.

- العاصمة الإدارية: العظمى 23 - الصغرى 14.

- 6 أكتوبر: العظمى 23 - الصغرى 14.

- بنها: العظمى 22 - الصغرى 15.

- دمنهور: العظمى 21 - الصغرى 15.

- وادي النطرون: العظمى 22 - الصغرى 14.

- كفر الشيخ: العظمى 20 - الصغرى 14.

- المنصورة: العظمى 21 - الصغرى 15.

- شبين الكوم: العظمى 21 - الصغرى 15.

- طنطا: العظمى 21 - الصغرى 15.

- دمياط: العظمى 20 - الصغرى 16.

- بورسعيد: العظمى 20 - الصغرى 15.

- الإسماعيلية: العظمى 21 - الصغرى 15.

- السويس: العظمى 22 - الصغرى 14.

- العريش: العظمى 20 - الصغرى 14.

- رفح: العظمى 20 - الصغرى 13.

- رأس سدر: العظمى 23 - الصغرى 14.

- نخل: العظمى 21 - الصغرى 07.

- كاترين: العظمى 19 - الصغرى 06.

- الطور: العظمى 23 - الصغرى 16.

- طابا: العظمى 23 - الصغرى 16.

- شرم الشيخ: العظمى 26 - الصغرى 19.

- الإسكندرية: العظمى 19 - الصغرى 14.

- العلمين الجديدة: العظمى 20 - الصغرى 14.

- مطروح: العظمى 20 - الصغرى 15.

- السلوم: العظمى 19 - الصغرى 13.

- سيوة: العظمى 23 - الصغرى 12.

- الغردقة: العظمى 28- الصغرى 18.

- مرسى علم: العظمى 28 - الصغرى 19.

- شلاتين: العظمى 29 - الصغرى 18.

- حلايب: العظمى 26 - الصغرى 19.

- أبو رماد: العظمى 27 - الصغرى 18.

- رأس حدربة: العظمى 27 - الصغرى 19.

- الفيوم: العظمى 22 - الصغرى 14.

- بني سويف: العظمى 23 - الصغرى 13.

- المنيا: العظمى 23 - الصغرى 12.

- أسيوط: العظمى 25 - الصغرى 13.

- سوهاج: العظمى 28 - الصغرى 14.

- قنا: العظمى 29 - الصغرى 15.

- الأقصر: العظمى 30- الصغرى 14.

- أسوان: العظمى 28- الصغرى 15.

- الوادي الجديد: العظمى 29 - الصغرى 12.

- أبو سمبل: العظمى 28 - الصغرى 15.