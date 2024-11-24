يوم توظيفي للطلاب والخريجين.. اعرف التفاصيل وشروط التقديم

وظائف شاغرة وفرتها وزارة الشباب والرياضة في تخصصات متعددة، يمكن التقديم عليها ضمن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات الخاصة، من خلال مبادره توظيف مصر ومبادرة بداية، بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف لإحدى الشركات الخاصة.

يوم توظيفي مفتوح

ويمكن التقديم والمشاركة في اليوم التوظيفي المفتوح من خلال ملء استمارة التقديم والذهاب إلى نزل شباب قنا يوم الأربعاء 27 نوفمبر من الساعة 10 ظهرا إلى الساعة 3 مساء للوظائف الآتية:

1. مشرف إداري

2. مدير مطعم

3. مساعد مدير مطعم

4. مساعد أول مدير مطعم

5. مشرف مطبخ

6. مضيف استقبال

7. ديسبتشر

8. عضو فريق

مزايا الحصول على الوظائف

ومن مزايا التقديم والمشاركة في اليوم التوظيفي المفتوح وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، ما يلي:

مرتبات مجزية

بدل وجبة

سكن للمغتربين

تأمين طبي واجتماعي

حوافز شهرية

فرص للترقي

زي العمل

شروط التقديم

ومن شروط التقديم على الوظائف ما يلي:

المؤهل (عالٍ - فوق متوسط - متوسط - طلاب جامعيين)

الوظائف الإدارية تشترط امتلاك خبرة من 3 إلى 5 سنوات

تقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية

يشترط أن يتراوح السن بين 18 إلى 35 عاما.