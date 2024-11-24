جهز أوراقك.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لكل المواطنين يوم الثلاثاء

يبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5 لجميع المواطنين يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، بعد أن ينتهي أسبوع التقديم لذوي الهمم فقط غدًا الاثنين، من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مقدم شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويشمل حجز شقق الإسكان الاجتماعي في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر ذوي الهمم أيضًا، وبالنسبة لمقدم جدية الحجز يكون 20 ألف جنيه للمحافظات و30 ألف جنيه للمدن الجديدة.

ويمكن شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه وسداد مصروفات إدارية بمبلغ 355 جنيه ومقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات.

أبرز الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي

- إرفاق استمارة حجز شقق الإسكان الاجتماعي والإقرار المرفقين بكراسة الشروط بعد كتابة البيانات وتوقيعها بخط واضح.

- يتم إرفاق أيضًا إيصال شراء الكراسة وسداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة PDF بحد أقصى 2MB لتحميلها على الموقع بملف واحدا إضافة إلى المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجة (سارية)، شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة الزوج والزوجة «في حالة العمل» على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

- وتشمل شهادة إثبات ضافي الدخل السنوي أو الشهري، صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يتحصل عليها الفرد أو الأسرة الزوج والزوجة «في حالة العمل»، وذلك إن وجد.

- ويتم إضافة أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية على سبيل المثال «عمل إضافي، الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي، معاش استثنائي أو خلافه، امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي».

وهناك مستندات أخرى حسب عمل الشخص في القطاع الحكومي أو الخاص أو أعمال حرة، ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط من هنا.