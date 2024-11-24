مسابقة معلمين الأزهر الشريف 2024 نظام الحصة.. 1962 فرصة في القاهرة والجيزة

مسابقة معلمين الأزهر الشريف 2024 نظام الحصة، حدد الأزهر الشريف الشروط المطلوبة للتقديم بها، وبينها الاستعانة بالمعلمين في المواد الثقافية من الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو مؤهل عالٍ مناسب، إضافة إلى الدبلوم التربوي حسب مادة التخصص.

وبحسب بيان الأزهر، فمن بين 12 ألفا و498 فرصة أعلن الأزهر تفاصيلها في 27 منطقة أزهرية، جرى تخصيص 1962 فرصة منها في منطقتي القاهرة والجيزة الأزهريتين، بواقع 360 فرصة في القاهرة و1602 فرصة في الجيزة.

مسابقة معلمين الأزهر الشريف 2024 نظام الحصة

وحول تفاصيل مسابقة معلمين الأزهر الشريف 2024 نظام الحصة في منطقة القاهرة الأزهرية، أعلن الأزهر الشريف حاجته للاستعانة بـ360 معلما بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024-2025، لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها، حسب الوظائف المدرجة بالجدول التالي:

وفي منطقة الجيزة الأزهرية أعلن الأزهر الشريف حاجته للاستعانة بـ1602 معلما بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024-2025، بمنطقة الجيزة الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها، حسب الوظائف المدرجة بالجدول التالي:

وكان الأزهر الشريف أعلن عن حاجته للاستعانة بـ12 ألفا و498 معلمًا بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024-2025م بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

وتابع: «على من يرغب في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات المطلوبة التقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمقر ديوان المنطقة، في موعد غايته 15 يومًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23-11-2024م، مؤكدا أنّه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد، على أن يتحدد بالطلب التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية التي يرغب في التقدم إليها والمستندات المطلوبة.

الشروط العامة

- ألا يقل التقدير العام للمتقدمين عن «جيد» ولا يزيد سن المتقدم لهذه الوظائف عن 40 عاما عند الإعلان.

- تكون المفاضلة بالنسبة للمتقدمين على مستوى كل إدارة تعليمية على حدة بكل منطقة أزهرية وفق متطلباتها، وتكون الاستعانة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي وفقًا للأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل، وعند التساوي في ذلك يقدم الأعلى مؤهلا (ماجستير – دكتوراه)، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنا.

- يكون المتقدم من المقيمين بمراكز أو أحياء المحافظات المطلوبة ويرجع في ذلك إلى العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي قبل الإعلان.

- يجوز التقدم على إدارتين تعليميتين (أساسية/ احتياطية)، كما يجوز التقدم على مرحلتين (أساسية/ احتياطية).