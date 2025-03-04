نائب محافظ الغربية يطمئن على الحالة الصحية لضحية نمر سيرك طنطا

نائب محافظ الغربية يطمئن على الحالة الصحية لضحية نمر سيرك طنطا

نائب محافظ الغربية يطمئن على الحالة الصحية لضحية نمر سيرك طنطا

تفقد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، محمد إبراهيم عبدالفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس خلال العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه.

وخلال الزيارة، نقل الدكتور محمود عيسى للمصاب تأكيد المحافظ على توفير أفضل رعاية طبية لمساعد المدربة بالتنسيق مع جامعة طنطا، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع حالته.

ضحية سيرك طنطا

تشكيل لجان لمراجعة إجراءات السلامة

كان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، قد أمر بتشكيل لجنة عاجلة تضم مسؤول من الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية، رئيس حي أول طنطا، لمراجعة تنفيذ إجراءات الأمان والسلامة بالسيرك، وإعداد تقرير شامل.

وشدد المحافظ على متابعة تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، مؤكدًا تنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها بدقة وشفافية، في ضوء أنها صاحبة الاختصاص الأصيل.

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن تعاطفه العميق مع المصاب، متمنيًا له الشفاء العاجل، مشددًا على أن المحافظة تتابع حالته حتى تماثله للشفاء.

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