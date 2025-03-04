محافظ الغربية يمنح ضحية سيرك طنطا دعما ماليا ووظيفة ثابتة ومعاش شهري

محافظ الغربية يمنح ضحية سيرك طنطا دعما ماليا ووظيفة ثابتة ومعاش شهري

محافظ الغربية يمنح ضحية سيرك طنطا دعما ماليا ووظيفة ثابتة ومعاش شهري

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، زيارة إلى محمد إبراهيم عبدالفتاح مساعد مدربة السيرك الذي تعرض لهجوم نمر أثناء عرض في طنطا، وذلك بمستشفى جامعة طنطا، حيث اطمأن على الحالة الصحية، وتأكد من توافر الدعم للمريض وأسرته.

وقدّم محافظ الغربية دعما ماليا فوريا للمصاب، لمساعدته في تجاوز محنته، مؤكدًا أنّ الدولة لا تدخر جهدًا في مساندة أبنائها.

ووجّه المحافظة، اللواء أشرف الجندي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص معاش شهري للمصاب، لضمان حياة كريمة له بعد إصابته التي أدت إلى بتر ذراعه، مما جعله غير قادر على العودة إلى عمله السابق.

ووقّع المصاب عقود عمله الجديدة أمام محافظ الغربية، بعد التنسيق مع مديرية القوى العاملة لتوفير وظيفة مناسبة لحالته الصحية، وأكد المحافظ أنّ الوظيفة ستكون بداية جديدة له، وأنّ المحافظة ستظل داعمة له حتى يتجاوز أزمته.

من جانبه، أعرب محمد إبراهيم عبدالفتاح عن شكره العميق لمحافظ الغربية على الزيارة والدعم غير المسبوق، مؤكدًا أنّ توقيعه عقود العمل الجديدة ومعاش التضامن الاجتماعي سيشكلان نقطة تحول في حياته.

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