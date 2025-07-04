أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-4-2025 في مصر.. آخر تحديثات عيار 21

تحديثات جديدة، في أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-4-2025، كشفتها شعبة الذهب والمجوهرات، خلال بداية التعاملات الصباحية لجميع أنواع الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة المصرية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، نحو 3771 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأوضحت الشعبة في آخر تحديثاتها، سعر الذهب اليوم الاثنين 7-4-2025 في مصر بمحلات الصاغة لجميع الأنواع، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون، التي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية إلى 5029 جنيهًا للشراء، و5006 جنيهات للبيع دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

- بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4400 جنيه للشراء، و4380 جنيهًا للبيع دون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، نحو 3771 جنيهًا للشراء، و3754 جنيهًا للبيع دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 14

- وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر إلى 2933 جنيهًا للشراء، و2919 جنيهًا للبيع دون مصنعية.

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بالتعاملات اليومية نحو 35200 جنيه للشراء، و35180 جنيهًا للبيع.