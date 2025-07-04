«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وعودة الأمطار.. الصغرى تصل 10 درجات

«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وعودة الأمطار.. الصغرى تصل 10 درجات

«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وعودة الأمطار.. الصغرى تصل 10 درجات

تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة منذ أمس الأحد، ويستمر هذا الارتفاع عدة أيام لنشهد طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر، بينما تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى لتكون حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا التوقيت من العام، لذا نستعرض موعد انخفاض درجات الحرارة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت «الأرصاد»، في بيان صادر عنها أنه اعتبارا من الأربعاء المُقبل تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 7 إلى 8 درجات على أن تسجل السواحل الشمالية من 21 إلى 22 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري من 23 إلى 28 درجة، وجنوب البلاد من 25 إلى 30 درجة.

ونوهت «الأرصاد» أن انخفاض درجات الحرارة يُصاحبه نشاط للرياح على بعض المناطق، مع فٌرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

تأتي درجات الحرارة الأيام المقبلة وفق توقعات الأرصاد الجوية كالتالي:

درجات الحرارة الأربعاء 9 إبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 10 إبريل 2025

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 11 إبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا