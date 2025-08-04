خطة جديدة لرصف الطرق بتكلفة 340 مليون جنيه في القليوبية

في إطار خطة التطوير الشامل التي تشهدها محافظة القليوبية، أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن تنفيذ حزمة من مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية خلال العام المالي الحالي 2024 /2025، والتي تشمل رصف وتطوير عدد من المحاور الرئيسية في مدن وقرى المحافظة.

ويجري حاليًا تنفيذ أعمال رصف شارع ترعة النحاس بطول 800 متر وعرض 10 أمتار بتكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين و263 ألف جنيه، إلى جانب تركيب بلاط الإنترلوك بشارع بدر الدين بطول 700 متر وعرض 7 أمتار بتكلفة مليون و978 ألف جنيه، وكذلك تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الأميرة فوزية بطول 300 متر وعرض 8 أمتار بتكلفة مليون و874 ألف جنيه.

وفي مدينة القناطر الخيرية، تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي الأولي لشارع المستشفى المركزي وتسليم الموقع للاستشاري، حيث يجري حالياً تنفيذ اختبارات التربة وأخذ العينات لتحديد مدى صلاحيتها قبل البدء في أعمال الرصف التي تبلغ تكلفتها التقديرية ٩ ملايين و180 ألف جنيه.