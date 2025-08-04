خطة جديدة لرصف الطرق بتكلفة 340 مليون جنيه في القليوبية
خطة جديدة لرصف الطرق بتكلفة 340 مليون جنيه في القليوبية
أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في شبكة الطرق بمعظم مدن المحافظة، بهدف جذب مستثمرين جدد لإقامة مشروعات خدمية وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة حديثي التخرج، لمكافحة البطالة.
وأكد تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة؛ لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى والتي من بينها قطاع الطرق، مشيرًا إلى العمل على تيسير حركة المواطنين والمركبات وتسهيل النقل والانتقال والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة وفقًا للإمكانات المتاحة.
الخطة الاستثمارية في الطرق
في إطار خطة التطوير الشامل التي تشهدها محافظة القليوبية، أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن تنفيذ حزمة من مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية خلال العام المالي الحالي 2024 /2025، والتي تشمل رصف وتطوير عدد من المحاور الرئيسية في مدن وقرى المحافظة.
ويجري حاليًا تنفيذ أعمال رصف شارع ترعة النحاس بطول 800 متر وعرض 10 أمتار بتكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين و263 ألف جنيه، إلى جانب تركيب بلاط الإنترلوك بشارع بدر الدين بطول 700 متر وعرض 7 أمتار بتكلفة مليون و978 ألف جنيه، وكذلك تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الأميرة فوزية بطول 300 متر وعرض 8 أمتار بتكلفة مليون و874 ألف جنيه.
وفي مدينة القناطر الخيرية، تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي الأولي لشارع المستشفى المركزي وتسليم الموقع للاستشاري، حيث يجري حالياً تنفيذ اختبارات التربة وأخذ العينات لتحديد مدى صلاحيتها قبل البدء في أعمال الرصف التي تبلغ تكلفتها التقديرية ٩ ملايين و180 ألف جنيه.
وأوضح محافظ القليوبية، أن مديرية الطرق تتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن والأحياء؛ وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكيد على جودة الأعمال للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع خطة الرصف حوالي 340 مليون جنيه.