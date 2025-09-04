أسامة شعث: أوروبا بحاجة لمصر والمنطقة العربية في مواجهة الضغوط الأمريكية

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إنّ أوروبا بحاجة لمصر والمنطقة العربية في مواجهة الضغوط الأمريكية، مشيرًا إلى أنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر من أهم الزيارات التي شهدتها البلاد من قبل قادة العالم، خاصة وأن ماكرون يمثل الاتحاد الأوروبي بأسره، وهو الآن الزعيم الأوحد للقارة العجوز.

وأضاف شعث في تصريحات مع الإعلامي رعد عبد المجيد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ أوروبا بحاجة ماسة إلى مصر، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية التي بدأت تزداد على القارة، ما دفعها إلى إعادة النظر في مواقفها.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في وقت حساس، حيث يزداد التوتر في المنطقة العربية، وخاصة في فلسطين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أوروبا، وتؤكد زيارة ماكرون دعم الموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكر شعث أن تصريحات ماكرون خلال زيارته لقطاع غزة، والتي اعتبر فيها ما يحدث كارثة إنسانية، جاءت لتؤكد دعم أوروبا لمصر في موقفها الثابت.

كما تحدث شعث عن التأثيرات السياسية لهذه الزيارة على المواقف الدولية، خاصة الموقف الأمريكي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة بدأت في تعديل سياستها بعد المكالمة الهاتفية بين إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أثر أيضًا على الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية وسائر الملفات الإقليمية.

وأكد شعث أن مصر تظل لاعبًا رئيسيًا في المنطقة، وأن هذه الزيارة تعكس مكانتها الاستراتيجية، مما يعزز من دورها الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات الكبرى.