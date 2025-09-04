«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة لن يستمر.. وانخفاض ملحوظ الخميس والجمعة

شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة أمس، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة في بعض المدن والمحافظات، لتتغير أحوال الطقس اليوم وخلال الساعات المقبلة، ويسود انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّه بعد ارتفاع درجات الحرارة تنخفض مرة أخرى اليوم بقيم 5 درجات، حيث يسود خلال الأيام المقبلة طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

ارتفاع درجات الحرارة

وتستمر التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، حيث تشهد البلاد تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى: 28 الصغرى 15

الوجه البحري: 28 الصغرى 14

السواحل الشمالية الغربية: 22 الصغرى 13

السواحل الشمالية الشرقية: 22 الصغرى 15

جنوب سيناء: 31 والصغرى 20

شمال الصعيد: 31 الصغرى 13

جنوب الصعيد: 41 الصغرى 20

درجات الحرارة الخميس

القاهرة الكبرى: 23 والصغرى 13

الوجه البحري: 23 والصغرى 12

السواحل الشمالية الغربية: 20 والصغرى 12

السواحل الشمالية الشرقية: 21 الصغرى 12

جنوب سيناء: 26 والصغرى 15

شمال الصعيد: 24 والصغرى 10

جنوب الصعيد: 32 والصغرى 13

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة الكبرى: 23 والصغرى 13

الوجه البحري: 23 والصغرى 12

السواحل الشمالية الغربية: 20 والصغرى 11

السواحل الشمالية الشرقية: 21 الصغرى 13

جنوب سيناء: 25 والصغرى 15

شمال الصعيد: 24 والصغرى 11

جنوب الصعيد: 29 والصغرى 13