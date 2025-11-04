أسعار الذهب بختام تعاملات الخميس 10-4-2025 في الأسواق المحلية والعالمية.. آخر تحديث

أسعار الذهب بختام تعاملات الخميس 10-4-2025 في الأسواق المحلية والعالمية.. آخر تحديث

أسعار الذهب بختام تعاملات الخميس 10-4-2025 في الأسواق المحلية والعالمية.. آخر تحديث

أعلنت الشعبة العام للذهب والمجوهرات عن آخر تحديث في أسعار الذهب بختام تعاملات الخميس 10-2025 في الصاغة والمحلات، ليغلق سعر جرام الذهب عيار 21 بدون سعر المصنعية عند مستوى 4 آلاف و570 جنيها للشراء.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب بختام تعاملات الخميس لمختلف الأعيرة وفقا لآخر تحديث، وسعر الجنيه الذهب في مصر بدون المصنعية وسعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية مع إغلاق التداول.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أشعار الذهب عيار 21 للجرام الواحد بدون مصنعية، 4 آلاف و570 جنيها للشراء و4 آلاف و550 جنيها للبيع.

أسعار-الذهب-في-مصر

أسعار الذهب عيار 24 للجرام

ووصلت أسعار الذهب للجرام عيار 24 الأكثر نقاءا بختام التعاملات، إلى 5 آلاف و223 جنيها للشراء و5 آلاف و200 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 22 اليوم

وبلغت أسعار الذهب للجرام عيار 22 بدون مصنعية حوالى 4 آلاف و788 جنيها للشراء و4 آلاف و767 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 18 للجرام الواحد

سجلت أسعار الذهب عيار 18 للجرام الواحد قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة، 3 آلاف و917 جنيها للشراء و3 آلاف و900 جنيها للبيع.

اسعار-الذهب-اليوم-في-مصر

أسعار الذهب عيار 14

وصلت أسعار الذهب عيار 14 للجرام الواحد بدون سعر المصنعية، إلى 3 آلاف و47 جنيها للشراء و3 آلاف و33 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر بختام التعاملات، ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، حوالى 36 ألف و560 جنيها للشراء و36 ألف و540 جنيها للبيع بدون المصنعية.

سعر أوقية الذهب عالميا بالدولار

بلغ سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة بنهاية التداولات، 3 آلاف و173 دولارا للشراء و3 آلاف و172.5 دولارا للبيع.

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