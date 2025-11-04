محافظ أسوان يوجه بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس والأسواق

قالت الإعلامية هبة الحديدي، إنّ اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان كلف بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السيرفيس، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق لمتابعة أسعار السلع ومنع أي استغلال من جانب التجار.

وأضافت الحديدي، عبر قناة إكسترا نيوز، أن محافظ أسوان أوضح أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة، تهدف إلى مراعاة كثافة الخطوط داخل حدود المحافظة، مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت، فضلاً عن إجراء جرد دقيق لكمية الوقود والسولار الموجودة في محطات الوقود لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل تحريك الأسعار.

وتابعت: وبالتوازي مع ذلك، تم التنسيق مع المحافظات المجاورة «الأقصر، قنا، والبحر الأحمر» لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان، كما تم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية في جميع المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها بشكل كامل.

وناشد الدكتور إسماعيل كمال، المواطنين بالإبلاغ عن أي مغالاة من سائقين سيارات السيرفيس على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.