محافظ القليوبية: إجراءات فورية لمواجهة مخالفات أسعار تعريفة الركوب الجديدة

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم، جولة تفقدية بمواقف بنها وحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة انتظار حركة المواقف، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، عقب قرار وزارة البترول بتحريك أسعار الوقود.

وكلف محافظ القليوبية، رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور، بمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس، موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، خاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

جولة محافظ القليوبية في محطات الوقود

وشملت الجولة، المرور على عدد من محطات تموين السيارات والمواقف، إذ تفقد عطية، محطة تموين كفر الجزار وبنها أمام نادي بنها الرياضي، وتفقد موقف سيارات بنها العمومي، وكذلك محطة تموين على الطريق الزراعي بقليوب، ومواقف سيارات المؤسسة والزراعة بمدينة شبرا الخيمة.

إجراءات قانونية تجاه المخالفين

وخلال الجولة، وجّه محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد السائقين بعد رفعه سعر الأجرة عن التعريفة المقررة، موجهًا بسرعة تنظيم حملات لرفع الإشغالات بالمنطقة المحيطة بالموقف لتيسير الحركة المرورية على المواطنين.

وأكد انتظام حركة السير بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأن هناك متابعة مكثفة من قبل رؤساء المدن والأحياء وإدارات المرور على المواقف، للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الجديدة التي جرى إعلانها.

وفي لقائه مع السائقين، شدد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي جرى وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، كما وجّه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات موضح بها التعريفة الجديدة، مؤكدًا وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، لعدم رفع قائدي السيارات، تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وأكد سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين، والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية، للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين، خاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب.

في السياق ذاته، شنت مديرية التموين، حملات تفتيش على 140 محطة وقود، للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية وإعلان الأسعار الجديدة.

وطالب محافظ القليوبية، المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

والجدير بالذكر، أن محافظ القليوبية أصدر القرار رقم (484) لسنة 2025، الخاص بتعديل التعريفة الجديدة المقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة.